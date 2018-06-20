Киев, 21 июня, 2018, 00:45 — ИА Регнум. Большинство украинцев предпочитает рынок и не хочет возвращаться к плановой экономике, следует из результатов опроса компании «Рейтинг», опубликованных 20 июня на официальном сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

С 2013 по 2018 год доля сторонников рыночных отношений в украинском обществе выросла с 50% до 58%. Наиболее за рынок ратуют жители западных областей Украины, на востоке страны рыночные отношения поддерживает две трети опрошенных.

«Поддержка возвращения к плановой экономике относительно выше среди старших респондентов, женщин, неработающих, лиц с меньшими доходами и низким уровнем образования», — отмечают авторы исследования.

Отметим, что за последние пять лет количество украинцев, желающих открыть свое дело, возросло более чем в полтора раза.