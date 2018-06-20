Ираклион, Греция, 21 июня, 2018, 00:16 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Airbus 320, направлявшийся в Москву из города Ираклион на Крите, во время подготовки ко взлёту выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, передаёт портал Holidaynews.

Florian Waßmann В аэропорту Ираклиона

Как уточняется, воздушное судно принадлежит греческой авиакомпании Ellinair. По информации портала, все находившиеся на борту были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что пассажиры рейса будут отправлены в Москву другим самолётом.

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