Вашингтон, 20 июня, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Украинское законодательство должно быть изменено как можно быстрее для обеспечения старта работы антикоррупционного суда, заявила 20 июня официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лангард

Заявление Науэрт опубликовано на официальном сайте американского Госдепа.

При этом официальный представитель Госдепа отметила, что в США одобрили заявление главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, принуждающей президента Украины ускорять этот процесс.

«Она и президент Порошенко договорились, что украинский парламент должен скорее внести поправки, позволяющие этому суду рассмотреть все дела, находящиеся в его юрисдикции», — указано в заявлении Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Порошенко под давлением международных структур внёс законопроект о создании в стране антикоррупционного суда.

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Напомним, законопроект, на котором настаивают США и ЕС, существенно ограничивает полномочия властей Украины, а антикоррупционный суд будет осуществлять свою деятельность под иностранным контролем.