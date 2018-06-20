Белград, 20 июня, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Власти Либерии отозвали своё решение о признании независимости односторонне отделившегося от Сербии края Косово. Соответствующую ноту министр иностранных дел Либерии Гбезонгар Милтон Финдлей передал 20 июня своему сербскому коллеге Ивице Дачичу, сообщает пресс-служба МИД Сербии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

Как пояснил Финдлей на встрече с Дачичем в Белграде, в 2008 году правительство Либерии приняло решение о признании независимости Косово на основании сведений о том, что сербская сторона не готова к переговорам и урегулированию споров с отделившимся регионом.

Теперь же, по его словам, власти страны приняли во внимание ведущийся при посредничестве Евросоюза диалог между Белградом и Приштиной и сочли правильным не занимать ни одну из сторон, с тем чтобы позднее поддержать решение, которое будет одобрено жителями как Косово, так и всей Сербии.

Финдлей отметил, что данное решение остаётся в силе до тех пор, пока не будут завершены переговоры, проходящие под эгидой Евросоюза.

Напомним, между Белградом и Приштиной с конца минувшего года разгорелась полемика по вопросу о подлинной численности стран, признавших суверенитет Косово.

Поводом для этого послужило заявление премьер-министра Гвинеи-Бисау Умару Сисоко Эмбало во время его официального визита в Белград в ноябре 2017 года о том, что его страна никогда не признавала независимости Косово, в то время как Приштина на непонятных основаниях относит её к числу таковых. В последние месяцы об отзыве признания Косово также официально объявили Республика Суринам и Республика Бурунди.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

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