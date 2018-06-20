Москва, 20 июня, 2018, 23:27 — ИА Регнум. Журналист Карим Зидан — повезло человеку с фамилией — со ссылкой на египетские СМИ утверждает, что у Мохаммеда Салаха есть конфликт с федерацией футбола Египта.

Fifa.com Мо Салах

Игрок «Ливерпуля» недоволен тем, что та пригласила в расположение сборной около 100 бизнесменов и звёзд шоу-бизнеса, которые отвлекали игроков от полноценной подготовки к матчам. Конфликт, по словам Зидана, настолько серьёзен, что Салах отказывается выходить на поле в матче с Саудовской Аравией, который состоится 25 июня.

Так, возможно, лидер сборной Египта столь неубедительно провёл матч против России не только из-за травмы, но и из-за конфликта с федерацией футбола? Впрочем, сам Салах написал в своём «Твиттере»: «В сборной нет абсолютно никаких разногласий. Мы уважаем друг друга». Но мы-то знаем, что дыма от пирамид без огня в них не бывает.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Египта во втором матче отборочной группы А уступила сборной России со счётом 1:3. Сам Мохаммед Салах точным ударом под перекладину реализовал пенальти в ворота Игоря Акинфеева.