Дамаск, 20 июня, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Правительственные войска Сирии совместно с ополченцами, поддерживаемыми Ираном, начали совместную операцию против террористов в провинции Даръа, сообщает 21 июня Anadolu.

upyernoz Флаг движения Хезболла

Также в контртеррористической операции принимает участие ливанская «Хезболла» и другие группировки, близкие к Ирану и Сирии. Вашингтон предостерег Дамаск от боевых действий в данном регионе.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается семь лет. После просьбы Дамаска о помощи со стороны России борьба с терроризмом стала складываться более успешно. Удары ВКС РФ по позициям боевиков обескровили их и позволили освободить значительные территории.