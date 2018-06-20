Москва, 20 июня, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова планирует 23 июня посетить незаконно задержанного на Украине главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает телеканал RT со ссылкой на письмо Москальковой своей украинской коллеге Людмиле Денисовой.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

«В рамках договорённости о соблюдении принципа паритета планирую посетить 23 июня 2018 года гражданина Российской Федерации Вышинского Кирилла Валерьевича 1967 года рождения, содержащегося в СИЗО города Херсона», — сказано в письме омбудсмена.

Напомним, ранее Вышинский подготовил прошение об организации встречи с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.