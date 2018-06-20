Киев, 20 июня, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Наибольшее количество объектов зарубежной недвижимости, задекларированных украинскими чиновниками, находится в России, сказано в журналистском расследовании, опубликованном 20 июня на сайте Bihus.info.

Цитата из х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961. СССР Человеческие пороки: праздность и лень

Больше всего жилья в России приобрел народный депутат Украины Вадим Новинский. Он задекларировал пять квартир общей площадью около тысячи кв. метров.

В 2017 году украинские госслужащие задекларировали 915 объектов недвижимости общей площадью 212 гектаров.

Наиболее популярными странами по количеству приобретенных объектов недвижимости признаны: Россия — 411 объектов, Белоруссия — 71 объект, Польша — 63 объекта, Молдавия — 58 объектов и США — 54 объекта.

Напомним, несмотря на многочисленные заявления украинских политиков и даже официальное признание России «страной-агрессором», Украина продолжает наращивать объем импорта из РФ.

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