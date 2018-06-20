Берлин, 20 июня, 2018, 23:07 — ИА Регнум. Руководитель контрразведки Германии Ганс-Георг Маасен заявил о хакерских атаках на энергосети ФРГ и обвинил в причастности к ним Россию, сообщает 20 июня RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

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По давно сложившейся европейской традиции Ганс-Георг Маасен не стал приводить доказательств и конкретных примеров.

По его словам, на мысль о причастности России к этим «атакам» наводит некий образ действий, по которым они развивались.

Кроме доказательств и примеров, глава германской контрразведки также не стал раскрывать и названий компаний, пострадавших от этих атак.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США и ряда европейских стран регулярно и бездоказательно обвиняют Россию в «хакерских атаках» на разнообразные ресурсы и сети.

Ни одно из этих обвинений так и не было не только доказано, но и минимально аргументировано.