Казань, 20 июня, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Сборная Испании с минимальным перевесом обыграла сборную Ирана. Единственный гол забил форвард «Атлетико» Диего Коста, которому помог рикошет. Стареющий, но всё ещё тот Андрес Иньеста выдал разрезающий пас в штрафную иранцев. Мяч сначала угодил в Диего Косту, отскочил от него в ногу Рамина Резаяна, после срикошетил обратно в испанского форварда и, наконец, причудливо набаловавшись, перекочевал в ворота.

Fifa.com Победа у испанцев

Иранцы пошли отыгрываться и даже забили гол — сделал это Саид Эззатоллахи, — но уругвайский судья Андрес Кунья зафиксировал офсайд. Оставшееся время испанцы берегли мяч, выплетая кружева. А на последней минуте добавленного времени их выручил самый высокооплачиваемый вратарь мира Давид де Хеа.

Да, Иран проиграл, но смотрелся очень достойно и уж совсем не обречённо. В отличие, к слову, от тех же саудовцев, которые, как сообщало ИА REGNUM, проиграли Уругваю с тем же счётом 0:1, но в совсем ином — печальном — стиле.

У сборной Ирана ещё есть шансы выйти из отборочной группы: для этого им надо в следующем туре 25 июня в Саранске обыграть португальцев. Однако на практике это маловероятно. Сегодня сборная Португалии обыграла сборную Марокко со счётом 1:0.

Испанцы и португальцы — абсолютные фавориты группы В — наверняка выйдут в плей-офф. Но, блестяще сыграв друг с другом, забив по три мяча, в матчах с Ираном и Марокко соответственно они были неубедительны.

Остаётся надеяться, что эта неубедительность продолжится у них и в плей-офф. Ведь именно с Испанией или Португалией должна встретиться сборная России, которая, как сообщало ИА REGNUM, вышла из группы А после побед над Саудовской Аравией и Египтом.