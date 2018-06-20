Анкара, 20 июня, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции арестовали 242 нелегальных мигранта в нескольких провинциях страны, сообщает 21 июня Anadolu.

Freedom House Мигранты

Люди были задержаны на побережье Эгейского моря. Спецоперации береговой охраны продолжаются для поимки других беженцев. Арестованные доставлены в миграционные службы Турции, где будут приниматься решения об их экстрадиции.

Напомним, в 2015 году, в соответствии с обязательствами, взятыми на себя Анкарой, Турция закрыла свои границы от беженцев, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза.