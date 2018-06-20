Киев, 20 июня, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Штрафовать и сажать граждан за разговоры на русском языке призвала одиозная украинская писательница Лариса Ницой 19 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Ницой утверждает, что, согласно десятой статье конституции, украинский язык является обязательным во всех сферах жизни на всей территории Украины, а нарушение этой нормы чревато штрафом или тюремным сроком от трех до восьми лет.

«Учитель в школе, который лишь на уроке разговаривает на украинском, а на перемене отказывается пользоваться государственным языком — тоже подпадает под действие статьи 382 Уголовного кодекса. Уголовный кодекс говорит, что такой учитель — преступник. Ему светит штраф или три года тюрьмы. А директору-чиновнику такой школы с таким учителем — от 3 до 8 лет тюрьмы», — считает писательница.

Она также назвала преступниками всех русскоязычных официантов, продавцов, чиновников и политиков.

Напомним, что писательница Лариса Ницой обрела популярность не благодаря своим произведениям, а чередой громких скандалов на почве украинского языка

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский признал, что дерусифицировать украинское радио и заставить всех слушать эфир на «мове» можно только при помощи репрессий.

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