Испания одолела Иран благодаря курьезному голу
Казань, 20 июня, 2018, 22:55 — ИА Регнум. 20 июня на стадионе «Казань-Арена» был разыгран матч 2 тура группы B в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Ирана и Испании. Противостояние завершилось минимальной победой европейской сборной со счётом 1:0.
Единственный гол на 54-й минуте матча забил таранный форвард «Атлетико» Диего Коста — 1:0.
Статистика матча (Иран/Испания)
Удары 4/11
Удары в створ 0/5
Владение 29%/71%
Фолы 9/13
Набрав 4 очка, сборная Испании делит первую строчку со сборной Португалии. Иран с 3 очками опустился на 3 место.
Составы на матч:
Иран: Беиранванд, Хаджсафи, Пуралиджани, Хосейни, Резаян, Эззатоллахи, Эбрахими, Ансарифард, Вахид, Бреми, Азмун.
Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Васкес, Иско, Сильва, Коста.
Главный арбитр матча: Андрей Кунья.
Предупреждения: Вахид — 79, Эбрахими — 90+2.
Голы: Коста 54 — 1:0.