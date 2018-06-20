Казань, 20 июня, 2018, 22:55 — ИА Регнум. 20 июня на стадионе «Казань-Арена» был разыгран матч 2 тура группы B в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Ирана и Испании. Противостояние завершилось минимальной победой европейской сборной со счётом 1:0.

Fifa.com Сборная испании

Единственный гол на 54-й минуте матча забил таранный форвард «Атлетико» Диего Коста — 1:0.

Статистика матча (Иран/Испания)

Удары 4/11

Удары в створ 0/5

Владение 29%/71%

Фолы 9/13

Набрав 4 очка, сборная Испании делит первую строчку со сборной Португалии. Иран с 3 очками опустился на 3 место.

Составы на матч:

Иран: Беиранванд, Хаджсафи, Пуралиджани, Хосейни, Резаян, Эззатоллахи, Эбрахими, Ансарифард, Вахид, Бреми, Азмун.

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Васкес, Иско, Сильва, Коста.

Главный арбитр матча: Андрей Кунья.

Предупреждения: Вахид — 79, Эбрахими — 90+2.

Голы: Коста 54 — 1:0.