Москва, 20 июня, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Россия, Абхазия и Южная Осетия на консультациях в Женеве по безопасности в Закавказье подчеркнули представителям Грузии, США и НАТО, что не оставят без ответа шаги усиление активности НАТО в этом регионе, сообщает 20 июня пресс-служба МИД России.

Onkavkaz.com Грузия идет в НАТО

«Представители России, Абхазии и Южной Осетии подчеркнули неприятие усиливающейся активности НАТО в регионе, представляющей серьезную угрозу безопасности в регионе. Было подчеркнуто, что Москва, Сухум и Цхинвал оставляют за собой право на соответствующие ответные меры», — указано в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД России отмечает, что усилиями грузинской делегации вновь сорван диалог по проекту совместного заявления участников консультаций по вопросу неприменения силы.

«Грузинская делегация настаивала на продолжении работы над неприемлемым американским вариантом, который фактически выводит абхазов и югоосетин за рамки этого документа», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Грузии до сих пор избегают прямого диалога с Абхазией и Южной Осетией, что не способствует снижению напряженности в регионе.