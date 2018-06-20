Казань, 20 июня, 2018, 22:24 — ИА Регнум. В матче сборных Ирана и Испании забит первый гол. Не обошлось без досадного рикошета; прямо отличительная черта этого чемпионата. Андрес Иньеста отдал разрезающий пас в штрафную иранцев на Диего Косту. Форвард испанцев постарался обработать мяч, но тот угодил в ногу защитника Рамина Резаяна и уже от него отскочил обратно в Косту, а после от его колена проник в ворота иранцев. Мяч всё же записан на Диего Косту — и это третий гол форварда «Атлетико» на этом чемпионате.

Fifa.com Сборная Испании

Как сообщало ИА REGNUM, матч иранцев и испанцев проходит на переполненной «Казань-Арене». Ранее в группе В Португалия обыграла Марокко со счётом 1:0. Марокканцы потеряли все шансы на выход из группы.