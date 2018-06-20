Киев, 20 июня, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Профильный комитет Верховной рады Украины одобрил переименование Днепропетровской и Кировоградской областей, сообщил глава украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович 20 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

«Комитет Верховной рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержали предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую», — пишет Вятрович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках декоммунизации, министерство обороны Украины запретило праздновать в вооруженных силах страны все юбилеи и памятные даты, связанные с историей Советской армии.

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