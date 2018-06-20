Марави, Филиппины, 20 июня, 2018, 22:27 — ИА Регнум. В результате столкновений правительственных войск Филиппин с террористами, связанными с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 11 тыс. человек вынуждены были стать беженцами, сообщает 21 июня Al Jazeera.

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В общей сложности в 23 населенных пунктах от активизации боевых действий пострадали 2 тыс. 234 семьи. После освобождения города Марави, занятого террористами, нескольким боевикам удалось бежать и создать новый очаг сопротивления к югу от города.

Напомним, в середине 2017 года боевики, связанные с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Марави и удерживали его в течение пяти месяцев. Правительству Филиппин пришлось вводить чрезвычайное положение, чтобы остановить деятельность террористов.