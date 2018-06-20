Киев, 20 июня, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Иностранные сайты переполнены объявлениями о недорогих секс-турах на Украину, заявила глава организации «Лига защиты прав женщин» Александра Голуб 20 июня в эфире Черноморской телерадиокомпании.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Недавно, когда на Украину заходила новая авиакомпания, британское издание The Sun рекламировало это направление и говорило не о наших туристических достопримечательностях, а говорили о том, что на Украине в избытке красивых девушек. Такая реклама формирует наш имидж», — рассказала Голуб.

Она также отметила, что проблема секс-туризма, как правило, обостряется в период проведения крупных международных мероприятий, таких как финал Лиги чемпионов УЕФА, который проходил в Киеве в мае этого года.

Также правозащитница рассказала, что значительную часть секс-туристов на Украине составляют граждане Турции.

«Только за первое полугодие 2017 года количество путешественников из этой страны выросло на 30%», — написала Александра Голуб в своем блоге.

Она также добавила, что «на Youtube существует огромное количество роликов, в которых иностранцы делятся опытом «съема» украинок, акцентируя внимание на их красоте, доступности и неприхотливости».

Отметим, несмотря на негативное отношение украинского общества к проституции, все чаще появляются инициативы по ее легализации. Эту идею в разное время поддерживали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, народный депутат Антон Геращенко и глава киевской полиции Александр Терещук.