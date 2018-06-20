Калининград, 20 июня, 2018, 21:24 — ИА Регнум. В калининградском курортном городе Зеленоградск выявлено шокирующее количество хулиганских выходок у Вечного огня.

Zelenogradsk.com Вечный огонь в Зеленоградске

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в мае 2018 года видеосистема «Безопасный город» зафиксировала 70 нарушений во всем городе, из них 58 — это нарушения норм поведения на мемориальном комплексе павшим воинам у «Вечного огня».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что мемориал в Зеленоградске на улице Московской был установлен в 1950 году на месте братской могилы красноармейцев. Кранц (так назывался в германский период современный Зеленоградск) был взят Красной армией зимой 1945 года.

Вечный огонь в Зеленоградске был зажжен в 2013 году. Мемориальные работы обошлись местному бюджету в 1,7 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в другом городе Калининградской области — Советске — менее месяца назад вандалы разгромили городской парк, затушив Вечный огонь на мемориале.