Казань, 20 июня, 2018, 21:13 — ИА Регнум. А вот если бы встречались Иран и Испания не на поле футбольном, а на поле боевом, скажем так? Кто бы кого? Я знаю ответ. И вы тоже.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики сборной Ирана

Но в футболе всё иначе. Тем он — в том числе — и прекрасен. Потому что сегодня Испания будет очень злой. Новый тренер испанцев Фернандо Йерро — новый для чемпионатов Европы и мира — хочет доказать, что он достойный наследник Висенте Дель Боске. Иран меж тем хочет совершить чудо и к трём очкам, заработанным после победы над Марокко, добавить очко, заработанное с испанцами. Тогда у иранцев появятся все шансы на выход из группы В.

Вот только беда, что сегодня футбольным балом на чемпионате мира правит Капитан Очевидность. Прости, сборная Ирана.

Ранее в группе В, как, сообщало ИА REGNUM, Португалия обыграла Марокко со счётом 1:0, а Криштиану Роналду вышел на первое место среди лучших бомбардиров европейских сборных за всю историю.

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