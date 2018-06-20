Ташкент, 20 июня, 2018, 21:11 — ИА Регнум. В рамках бизнес-форума «Открытый юг» предприниматели Узбекистана и Афганистана заключили более 70 двусторонних соглашений, сообщает агентство УзА.

Chris Price Рынок. Ташкент

Мероприятия прошло в Сурхандарьинской области в центре по обучению афганских граждан при министерстве высшего и среднего специального образования республики. В рамках мероприятия торгово-промышленные палаты Афганистана и Узбекистана подписали меморандум о создании совета предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан оказывает Афганистану политическую, экономическую и гуманитарную помощь для урегулирования военно-политического кризиса в стране. В частности, в январе в Темрезе начал свою работу образовательный центр для обучения студентов из Афганистана.

Читайте также: Узбекистан подготовит нефтяников для Афганистана