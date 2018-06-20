Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Штормовой ветер в Петербурге повредил кровлю наземного павильона станции метро «Новокрестовская», построенной специально к чемпионату мира по футболу в России.

Дарья Драй ИА REGNUM Наземный вестибюль станции «Новокрестовская»

Эта станция возведена на намывных территориях Финского залива вблизи стадиона «Санкт-Петербург». Станция была открыта для пассажиров 26 мая. Во вторник, 19 июня, «Новокрестовская» приняла основной поток пассажиров после матча Россия-Египет и обслужила с 23:00 до 02:00 почти 30 тыс. человек.

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«По причине штормового ветра повреждены декоративные элементы фасадной части кровли северного вестибюля станции «Новокрестовская», — сообщила в своем микроблоге пресс-секретарь ГУП «Петербургский метрополитен» Юлия Шавель.

«Станция «Новокрестовская» работает, вход осуществляется через южный вестибюль», — добавила она.

Как уточняют в пресс-службе подземки, сейчас на станции мало пассажиров, и никто не пострадал. Крышу должны восстановить строители по гарантийным обязательствам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Петербурге сегодня — сильный ветер, порывами до 18 м/с. Из--за него по всему городу происходят падения деревьев, дорожных знаков, светофоров и рекламных щитов. Есть пострадавшие.