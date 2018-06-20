Тур, Франция, 20 июня, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Во французском городе Тур мужчина пытался напасть с ножом на людей, проходящих по мосту, сообщает 20 июня радиостанция France Bleu.

Mr Seb Нож

По предварительным данным, происшествие случилось на людном мосту в светлое время суток. Полицейские успели задержать злоумышленника до того, как он успел кого-либо ранить.

Сообщается, что задержанный 30-летний мужчина, имя которого пока не называется, выкрикивал «Аллах акбар» и пытался спровоцировать полицейских застрелить его.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 июня на станции Саутгейт лондонской подземки произошел взрыв, который был принят за теракт. Истинной причиной взрыва стало короткое замыкание в аккумуляторе.