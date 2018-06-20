Екатеринбург, 20 июня, 2018, 20:32 — ИА Регнум. В Свердловской области 22 июня снова завоют сирены. Тем самым жителям напомнят о трагической дате в истории нашей страны и о героическом подвиге наших предков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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Сигнал системы оповещения традиционно прозвучит во всех муниципалитетах. Сирены завоют ровно в 12:00 по местному времени (10:00 мск).

Напомним, рано утром 22 июня 1941 года немецко-фашистские орды вероломно напали на Советский Союз. За несколько недель глава нацистской Германии Адольф Гитлер собирался захватить Москву. Но не удалось. Война закончилась спустя почти четыре года в логове нацистов — Берлине.

Советский народ заплатил за Победу высокую цену. Погибли более 27 млн человек. Многие города оказались разрушены, а многие сёла и деревни просто исчезли, были сожжены фашистами.

Добавим, Свердловская область — один из немногих регионов, где 22 июня звучат сирены. Этой традиции уже несколько лет.