Сана, 20 июня, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Йеменские заключенные подвергаются сексуальному насилию в тюрьмах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает 20 июня Al Jazeera.

ErikaWittlieb Тюрьма

От действий тюремных надзирателей заключенные плакали и кричали, в ответ им угрожали собаками, а также жестоко избивали.

Преступления ОАЭ были тщательно задокументированы правозащитными организациями и доведены до сведения США, Вашингтон считает, что нет достаточных оснований для обвинений своего союзника.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается четыре года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. В нее также входят ОАЭ, обвиняемые в создании на территории государства секретных тюрем.