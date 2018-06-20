Хмельницкий, Украина, 20 июня, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Жительница города Хмельницкий была задержана полицией при попытке продать семилетнего сына и пятилетнюю дочь, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины 20 июня на официальном сайте ведомства.

Гюстав Буланже. Рынок рабов. 1886

За двоих детей женщина запросила $35 тыс. и была задержана во время получения денег. Ранее социальные органы вынесли решение о лишении родительских прав, но горе-мать решила действовать на опережение.

Напомним, 12 июня в Черкасской области задержали мать, которая прямо у стен роддома пыталась продать новорожденную дочь за 140 тыс. гривен (около 280 тыс. рублей).

Также 15 июня в Запорожской области была задержана женщина, продавшая за 50 тыс. гривен (около 100 тыс. рублей) своего 15-летнего сына-инвалида.