Тбилиси, 20 июня, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Мэрия Тбилиси готовит план действий для решения проблемы недостроенных зданий, сообщает 20 июня издание «Новости-Грузия» со ссылкой на главу города Каху Каладзе.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Долгострой

По его словам, недостроенные здания и сооружения находятся во всех районах Тбилиси, что портит внешний облик города. Кроме этого, на территории заброшенных строек возникает антисанитария. Каладзе поручил своему заместителю Илье Элошвили разработать меры по решению проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, строительные работы в Тбилиси выполняются без учета вероятности оползней. Инженерно-геологические исследования выявили более 500 таких мест в столице Грузии. Геологи призвали ужесточить выдачу разрешений на строительство.