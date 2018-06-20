Калининград, 20 июня, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Большой десантный корабль «Иван Грен», построенный в Калининграде, вошел в состав Северного флота. Сегодня, 20 июня, в российском эксклаве состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага.

Gov39.ru Большой десантный корабль «Иван Грен»

«Такой корабль построен впервые за много десятков лет. Уверен, что он далеко не последний. Мы гордимся работой коллектива Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», — отметил на церемонии губернатор Антон Алиханов.

Корреспондент дополняет, что БДК «Иван Грен» был заложен по заказу Министерства обороны РФ на калининградском заводе «Янтарь» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, государственные испытания корабля завершены 2 июня 2018 года.

Корабль назван в честь вице-адмирала Ивана Грена, который в годы Великой Отечественной войны служил начальником артиллерии морской обороны Ленинграда, затем начальником артиллерии Балтийского флота.