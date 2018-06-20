Построенный в Калининграде военный корабль отправляется на Северный флот
Калининград, 20 июня, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Большой десантный корабль «Иван Грен», построенный в Калининграде, вошел в состав Северного флота. Сегодня, 20 июня, в российском эксклаве состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага.
«Такой корабль построен впервые за много десятков лет. Уверен, что он далеко не последний. Мы гордимся работой коллектива Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», — отметил на церемонии губернатор Антон Алиханов.
Корреспондент дополняет, что БДК «Иван Грен» был заложен по заказу Министерства обороны РФ на калининградском заводе «Янтарь» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, государственные испытания корабля завершены 2 июня 2018 года.
Корабль назван в честь вице-адмирала Ивана Грена, который в годы Великой Отечественной войны служил начальником артиллерии морской обороны Ленинграда, затем начальником артиллерии Балтийского флота.