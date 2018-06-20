Екатеринбург, 20 июня, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Главный тренер французской сборной Дидье Дешам дал оценку стадиону «Екатеринбург Арена». Отвечая на вопрос журналистов, он назвал её необычной.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Стадион «Екатеринбург Арена»

Французского тренера впечатлили выносные трибуны. Дешам предположил, что их установили для соответствия арены требованиям ФИФА, и назвал это решение оригинальным.

Напомним, французская сборная прилетела на Урал сегодня, 20 июня. Вечером 21-го она встретится на «Екатеринбург Арене» со сборной из Перу. Перуанцы прибыли в Екатеринбург раньше, 19 июня.

Что касается удививших француза выносных трибун, то они были созданы для увеличения вместимости стадиона. До конца года их разберут. За демонтаж трибун подрядчику планируют уплатить миллион рублей.