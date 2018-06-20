На украинских журналистов все чаще нападают нацисты и силовики — ООН
Нью-Йорк, США, 20 июня, 2018, 20:36 — ИА Регнум. За период с февраля по май 2018 года на Украине участились случаи нападения на журналистов, сказано в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном 20 июня на официальном сайте организации.
За четыре месяца работники организации зафиксировали 12 нападений на сотрудников СМИ:
«В двух случаях нарушителями были названы полицейские; в трех случаях жертвы заявили, что на них напали и (или) давили члены крайне правых групп118; в шести случаях, где нарушителей установить не удалось, жертвами были журналисты, которые расследовали утверждения о коррупции в региональном или национальном масштабе», — отмечают автор доклада.
В УВКПЧ также обеспокоены непропорциональными мерами, которые предпринимает украинское государство в отношении неугодных работников СМИ:
«Один журналист был задержан и обвинен в государственной измене, две женщины журналиста были депортированы, одному лицу были предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины за его перепосты в социальных сетях»
Напомним, 17 мая 2018 года на Украине был арестован руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Его обвиняют в государственной измене, поскольку он, имея гражданство России и Украины, работал в официально зарегистрированном СМИ и публиковал материалы, которые шли в разрез с украинской государственной пропагандой.
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