Нью-Йорк, США, 20 июня, 2018, 20:36 — ИА Регнум. За период с февраля по май 2018 года на Украине участились случаи нападения на журналистов, сказано в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном 20 июня на официальном сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

За четыре месяца работники организации зафиксировали 12 нападений на сотрудников СМИ:

«В двух случаях нарушителями были названы полицейские; в трех случаях жертвы заявили, что на них напали и (или) давили члены крайне правых групп118; в шести случаях, где нарушителей установить не удалось, жертвами были журналисты, которые расследовали утверждения о коррупции в региональном или национальном масштабе», — отмечают автор доклада.

В УВКПЧ также обеспокоены непропорциональными мерами, которые предпринимает украинское государство в отношении неугодных работников СМИ:

«Один журналист был задержан и обвинен в государственной измене, две женщины журналиста были депортированы, одному лицу были предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины за его перепосты в социальных сетях»

Напомним, 17 мая 2018 года на Украине был арестован руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Его обвиняют в государственной измене, поскольку он, имея гражданство России и Украины, работал в официально зарегистрированном СМИ и публиковал материалы, которые шли в разрез с украинской государственной пропагандой.

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