Триполи, 20 июня, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Добыча нефти в Ливии сократилось почти на половине ввиду интенсивных боевых столкновений между соперничающими группировками, сообщает 20 июня Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Производство нефти сократилось на 450 тыс. баррелей в сутки, кроме того сократилась и добыча газа на 70 млн кубометров. Потери оцениваются в $33 млн ежедневно», — отмечают эксперты.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается семь лет. Внутренний конфликт начался после вторжения в страну НАТО и убийства законного лидера государства Муаммара Каддафи.