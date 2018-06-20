Киев, 20 июня, 2018, 20:12 — ИА Регнум. В Киеве активные украинские националисты устроили акцию возле здания посольства Венгрии, сообщает 20 июня «Голос Ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

По информации портала, в ней приняло участие порядка 70 обиженных профессиональных украинцев.

Участники действа громко требовали от Венгрии прекращения «финансирования и поддержки антигосударственных действий на Украине», а также остановить выдачу венгерских паспортов украинским гражданам.

Реакция украинских граждан, желающих получить паспорта Венгрии, пока не известна.

Кроме того, акционисты требовали от властей Венгрии прекратить отстаивать право этнических венгров, проживающих на Украине, на школьное обучение на венгерском языке.

Кульминацией акции должно было стать сожжение чучела, «символизирующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», однако ее участники не смогли справиться с такой сложной задачей и бросили эту затею вместе с чучелом.