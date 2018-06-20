Саранск, 20 июня, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Президент FIFA Джанни Инфантино посетил матч между сборными Японии и Колумбиив Саранске. Он высоко оценил готовность Мордовии к чемпионату мира, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Пресс-служба правительства Мордовии Владимир Волков и Джанни Инфантино

Инфантино отметил, что Саранск — чистый и красивый город.

«Видно, что это труд не одного дня и большого количества жителей Мордовии», — сказал президент FIFA.

Глава Мордовии Владимир Волков рассказал, что по дороге из аэропорта была проведена небольшая экскурсия.

«Показали наш современный микрорайон Тавла, исторический центр города с новыми зданиями, Театром оперы и балета, площадью Тысячелетия, фонтанами, а также новую набережную возле стадиона», — сказал руководитель Мордовии.

ИА REGNUM напоминает, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» состоялось уже два матча группового этапа в рамках ЧМ.

16 июня встреча сборных Дании и Перу закончилась со счетом 1:0. 19 июня сборная Японии обыграла сборную Колумбии — 2:1. Второй матч посетили более 40 тыс. человек.

25 июня жители и гости Саранска смогут увидеть встречу сборных Португалии и Ирана, 28 июня — Панамы и Туниса.