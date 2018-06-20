Ростов-на-Дону, 20 июня, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Перед матчем со сборной Уругвая я назвал Саудовскую Аравию самой слабой сборной на чемпионате мира — 2018. Прав ли я был? Безусловно. Конечно, Саудовская Аравия не так слаба, как сборная Заира на чемпионате — 1974 или Сальвадор в 1982 году, но они явно чужие на этом празднике жизни. И трудно сказать, когда саудовцы смогут повторить свой главный успех: выход в 1/8 финала на чемпионате мира — 1994 в США.

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Тогда почему саудовцы пропустили всего один мяч от сборной Уругвая? Да потому, что южноамериканцы — одни из самых вязких и прагматичных на этом чемпионате мира. «Небесно-голубые» традиционно играют так, словно сухарей-соперников сушат. Все силы сборная Уругвая оставила на матч в Самаре. Там 25 июня в 17:00 сборная России постарается обыграть «небесно-голубых».

Пока же наша сборная лидирует в группе А. Как сообщало ИА REGNUM, вчера она победила сборную Египта благодаря голам Дениса Черышева, Артёма Дзюбы и автоголу Ахмеда Фатхи.

Ну, а единственный гол в матче сегодняшнем забил Луис Суарес. Опять же до ужаса предсказуемо. Суарес воспользовался ошибкой вратаря сборной Саудовской Аравии. Так он отметил свой сотый матч за сборную Уругвая.

По предсказуемости с группой А может сравниться разве что группа В, где, как сообщало ИА REGNUM, сегодня Португалия обыграла Марокко со счётом 1:0, а Криштиану Роналду вышел на первое место среди лучших бомбардиров европейских сборных за всю историю.

Собственно, победители групп А и В и встретятся друг с другом в 1/8 финала. И вот это уже будет не скучно.

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