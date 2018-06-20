Екатеринбург, 20 июня, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Столица Среднего Урала — Екатеринбург — очаровала иностранных болельщиков. Среди остальных одобрительные слова о городе произнесли и гости из Франции и Перу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики

Отметим, сейчас в центре города множество гостей из Перу и из Франции. Завтра, 21 июня, у них будет важный день — сборные команды этих стран встретятся на стадионе «Екатеринбург Арена». А пока они наслаждаются русской кухней и архитектурой административного центра Свердловской области и всего Уральского федерального округа.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, среди объектов, которые оказались в центре внимания зарубежных гостей, здание мэрии и Оперного театра. На фоне мэрии они фотографируются со своими флагами, а здание Оперного снимают на фото и видео, очень интересуются его архитектурой. Отметим, этому зданию уже больше 100 лет.

«Я вообще никогда не думал, что есть такой красивый и современный город так далеко от Франции», — говорит один из французских болельщиков. Любовь к футболу привела его в Екатеринбург. И теперь он будет советовать своей дочери побывать на Среднем Урале.