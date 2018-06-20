Ашхабад, 20 июня, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов собственноручно переоборудовал и на основе своих чертежей собрал скоростной спортивный внедорожник, сообщает 19 июня агентство «Туркменистан сегодня».

Gagauz.md Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

После технического перевооружения автомобиля глава государства испытал результаты своего инженерного творчества на базе центра автомобильного спорта. Место штурмана занял сын президента — Сердар.

Бердымухамедов усилил крепление кресел, смонтировал некоторые элементы конструкции и заменил отдельные детали автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 14 сентября в Туркмении пройдут международные соревнования ралли «Амуль-Хазар 2018». Бердымухамедов позиционирует себя как профессионального гонщика.