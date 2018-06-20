Киев, 20 июня, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Украина не обязана оплачивать имперские авантюры Кремля, заявил руководитель ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Червак 19 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Своих не жалеть

Так главарь украинских нацистов прокомментировал выступления ветеранов войны в Афганистане, требовавших возвращения льгот под стенами Верховной рады.

«Они убеждены, что Украина им должна платить только за то, что в свое время в составе советской оккупационной армии они зашли в Афганистан, чтобы установить там коммунистический режим <…> Надо откровенно сказать «воинам-интернационалистам» — Украина не обязана оплачивать имперские авантюры Кремля. Для Украины участники боевых действий, это все, кто воевал и воюет с Москвой в Донбассе, отстаивает честь нации и независимость Украины», — считает Червак.

Напомним, 19 июня возле Верховной рады Украины состоялся десятитысячный митинг организаций, представляющих шахтеров, людей пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, а также ветеранов войны в Афганистане. В ходе беспорядков пострадало 11 человек, из них 8 — полицейские.

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