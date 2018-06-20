Ташкент, 20 июня, 2018, 19:40 — ИА Регнум. В Узбекистане приступили к съемкам местной версии известного советского фильма Леонида Гайдая «Шурик Тошкентда» («Шурик в Ташкенте»), сообщает 19 июня издание Darakchi.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Александр Демьяненко в роли Шурика

Режиссер Санжар Шодиев считает, что новая картина должна вдохнуть новую жизнь в главных героев фильма. Роль студентки Нины будет исполнять актриса и певица Зарина Низамутдинова, роль Балбеса — Батыру Имамходжаев.

Напомним, в 2014 году в России вышел ремейк на фильм «Приключение Шурика», который повторял сюжет оригинала. Картина провалилась в российском прокате, собрав $180 тыс. при бюджете в $3 млн.