Львов, Украина, 20 июня, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Украина давно бы выиграла гражданскую войну, если бы украинцы били каждого русскоязычного, заявила экс-депутат Верховной рады Украины, член партии «Свобода» Ирина Фарион 18 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы, неонацисты

«Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, то война бы завершилась победой давно. А так пока наших бьют, а очень сильно должны бить мы», — считает Фарион.

Так политик прокомментировала недавний инцидент в Мариуполе, когда пьяному подполковнику Погранслужбы сломали челюсть якобы за то, что он попросил меню на украинском языке.

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