Москва, 20 июня, 2018, 19:01 — ИА Регнум. В поездах дальнего следования РЖД планируют показывать фильмы об истории России и организовывать тематические фотовыставки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 21 июня в Москве подпишут исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов и заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») Алексей Жигунов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Rzd.ru Первый рейс поезда «Александр Печерский»

Документ узаконит сотрудничество в распространении научно-познавательной информации на историческую тематику с помощью РЖД. Стороны надеются, что это вызовет интерес к истории, положит начало развитию военно-исторического туризма в стране, а также вдохновит пассажиров на создание просветительских и исследовательских проектов.

Первой попыткой привлечь внимание пассажиров к изучению истории во время путешествий по стране стал скорый поезд №19/20, следующий из Москвы в Ростов-на-Дону. В вагонах поезда разместили экспозицию, посвященную советскому офицеру Александру Печерскому. В 1943 году он возглавил единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти «Собибор», после чего вступил в партизанский отряд. После войны Александр Печерский жил и работал в Ростове-на-Дону, был награжден орденом «Отечественной войны II степени», который в 1949 году по решению областного военного комитета заменили медалью «За боевые заслуги».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в развитие железнодорожной инфраструктуры России до 2025 года планируется вложить около 7,2 трлн рублей. 30 мая 2018 года председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров заявил, что РЖД проинвестирует проект из собственных источников.