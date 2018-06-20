Астана, 20 июня, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Приказ о трехмесячном запрете импорта российского бензина в Казахстан может пройти согласование до 24 июня, заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев. Об этом сообщает агентство «Казинформ».

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По словам чиновника, в Министерстве энергетики России к данным мерам относятся с пониманием. Бозумбаев добавил, что в настоящее время в Казахстане возник профицит бензина. В 2018 году нефтеперерабатывающие заводы Казахстана планируют переработать 18 млн тонн нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, проект приказа о запрете ввоза железнодорожным транспортом бензина из России в Казахстан был опубликован 29 мая. Эксперты связывают запрет с ростом цен на бензин в РФ.