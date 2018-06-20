Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело о хищениях при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» (ранее известен как «Зенит-Арена»). На этом стадионе в эти дни проходят матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

Как сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе петербургских судов, речь идет о уголовном деле в отношении бывшего «строительного» вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, он находится под стражей с ноября 2016 года.

Оганесяну вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Максимальное наказание за это преступление — до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2013 года Оганесян и другие лица сговорились о хищении денежных средств прямо на площадке строящейся арены на Крестовском острове. Они действовали «умышленно и из корыстных побуждений», полагает следствие. Деньги предполагалось похитить у тогдашнего генподрядчика стадиона — ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб». Злоумышленники разработали план преступления и распределили между собой роли.

«Реализовав преступный план, фигуранты похитили 50 480 862 рубля 00 копеек, из которых Оганесян получил не менее 28 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. Оганесян вину признал полностью», — сообщили в суде. Заметим, дело к производству пока не принято.

Стадион «Санкт-Петербург», прозванный в народе «Зенит-Ареной», был построен для чемпионата мира по футболу в западной части Крестовского острова и стал самым известным спортивным долгостроем в стране, прославившись также и за рубежом. Строительство заняло вместо двух лет десять, а его стоимость возросла с планируемых 6,7 млрд до почти 48 млрд рублей.

В прошлом году во время футбольных матчей у стадиона протекала крыша, в апреле 2018 года не работало табло, постоянно возникали проблемы с выкатным полем, газон которого пришлось многократно менять.

Правительство Петербурга расторгло контракт с генподрядчиком — группой компаний «Трансстрой» — в июле 2016 года, заявив, что недовольно сроками сдачи и качеством работ. Тяжбы идут до сих пор, Смольный надеялся получить с «Трансстроя» около 5 млрд рублей.

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В ходе мундиаля на стадионе «Санкт-Петербург» 15 июня уже состоялась игра между сборными Марокко и Ирана, накануне здесь же сборная России в своем втором матче на турнире разгромила Египет со счетом 3:1, а 22 июня на Крестовском острове встретятся сборные Бразилии и Коста-Рики.