Москва, 20 июня, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом заявил, что Москва разделяет позицию о необходимости полноценного сотрудничества с советом. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин принял в Кремле Генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда

«Мне хорошо известна ваша позиция по полноценному взаимодействию России с Советом Европы. Мы ценим эту позицию, разделяем её», — сказал российский лидер.

Напомним, Россия остается членом Совета Европы, несмотря на то, что российская делегация не участвует в работе Парламентской ассамблеи этой организации (ПАСЕ).

После воссоединения Крыма с Россией и начала войны в Донбассе ПАСЕ превратилась в площадку для антироссийской пропаганды. Российская делегация была лишена в ПАСЕ права голоса и возможности участвовать в руководящих органах ассамблеи. После этого членство России в ПАСЕ было приостановлено.

Также стоит отметить, что Россия перестала платить взносы в Совет Европы после антироссийских демаршей в ПАСЕ.