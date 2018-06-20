Москва, 21 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июня, в Госдуме выступит президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Кроме того, 21 июня у южнокорейского лидера запланированы переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 июня, проведет переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, не исключено, что лидеры посетят один из матчей чемпионата мира по футболу — игра между сборными Республики Корея и Мексики пройдет 23 июня в Ростове-на-Дону.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с бывшим председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном сообщил о том, что в скором времени заработает российско-корейская межпарламентская комиссия — процесс ее создания уже находится на финальной стадии. Ранее именно Чон Се Гюн предложил создать такую комиссию.

С момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея в 1990 году диалог двух стран динамично развивался во всех сферах.

К настоящему времени создана разветвленная договорно-правовая база взаимодействия: за 26 лет заключено более 50 соглашений о торговле, гарантиях инвестиций, рыболовстве, предотвращении двойного налогообложения, сотрудничестве в военно-технической области и в сфере мирного использования атомной энергии, о культурных обменах. С 1 января 2014 года вступило в силу Соглашение о безвизовом пребывании граждан одного государства на территории другого в течение 60 дней для владельцев всех типов загранпаспортов.