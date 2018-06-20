Кемерово, 20 июня, 2018, 18:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области состоялась XXIX конференция регионального отделения «Единой России», на которой был определён кандидат на пост губернатора Кузбасса для участия в выборах 9 сентября. По результатам предварительного голосования в бюллетень для тайного голосования были включены врио губернатора региона Сергей Цивилёв и депутат облсовета Вячеслав Петров. В итоге делегаты из 34 местных отделений ЕР проголосовали за Сергея Цивилёва.

Http://kemerovo.er.ru Сергей Цивилёв

«Спасибо вам за поддержку и доверие, для меня большая честь и ответственность идти на выборы от «Единой России», — сказал Цивилёв. — Теперь наша общая задача сделать Кузбасс номер один за Уралом».

Также на конференции были утверждены списки кандидатов на выборы в совет народных депутатов области по одномандатным округам и территориальным группам.

По словам секретаря областного отделения ЕР Алексея Синицына, на предстоящие выборы партия пойдёт в обновлённом составе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Кемеровской области пройдут выборы губернатора. Назначены они после досрочной отставки Амана Тулеева 1 апреля, который покинул свой пост после пожара в ТРЦ Кемерово «Зимняя вишня» и гибели 60 человек. Временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса в тот же день был назначен Сергей Цивилёв.

9 сентября в Кемеровской области пройдёт более 20 избирательных кампаний, в ходе которых будут распределены более 400 мандатов, избраны главы области и города Новокузнецка.

Ранее, 14 июня, на XXXIV региональной конференции «Единая Россия» определилась и с кандидатом на выборы губернатора Новосибирской области. Победу в тайном голосовании одержал временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Травников. Выборы в Новосибирской области также назначены на 9 сентября.