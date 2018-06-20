Ереван, 20 июня, 2018, 18:32 — ИА Регнум. Индекс экономической активности Армении в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,6% (данный показатель немногим превышает рост внутреннего валового продукта). Об этом свидетельствуют предварительные данные национальной статистической службы Армении.

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Любопытно, что апрельский спад экономической активности, обусловленный политическими потрясениями в стране, сменил вектор на положительный тренд уже в мае. В апреле по сравнению с мартом был отмечен спад экономической активности на 3,1%.

По итогам первых пяти месяцев текущего года в годовом разрезе промышленность приросла на 3,3%, сельское хозяйство — на 1,5%, капитальное строительство — на 17,4%, торговля — на 10,2% и объем услуг — на 17,5% (все данные рассчитаны по текущим ценам, при это индекс потребительских товаров составил 2,8%, а промышленных — 3,5%).

Производство электроэнергии практически не изменилось и за 5 месяцев составило 3 млрд 237 млн кВт/ч. Средняя номинальная зарплата возросла на 4% — до 167 тысяч драмов (около $350) с существенным отставанием объема зарплат в государственном секторе.

Внешнеторговый оборот возрос на 32,4%, составив $2,8 млрд. В том числе экспорт возрос на 24,1% — до $935,6 млн, а импорт увеличился на 37% — до $1,868 млрд.