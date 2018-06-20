Киев, 20 июня, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Украине необходимо создать стратегическое оружие сдерживания. Об этом 20 июня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

«Перед нами стоит очень серьезная задача. Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы должны рассчитывать исключительно на себя. Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания. Нравится нашим партнерам или нет, но мы должны работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии», — сказал Турчинов.

Он сообщил, что «гарантии безопасности и территориальной целостности, которые давали Россия, США и Англия в рамках Будапештского меморандума, не стоят и «бумаги».

По его мнению, никто не имеет «ни морального, ни юридического права» не позволить Украине реализовать такую инициативу.

Кроме того, 20 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что украинские войска продвинулись вперед на 2 км под Желобком на Светлодарской дуге (Луганская область).

Напомним, в июне кабинет министров Украины официально убрал три населенных пункта на Донбассе из списка оккупированных. Из перечня неподконтрольных убрали Гладосово и Травневое (Донецкая область), а также Новоалександровку (Луганская область). Данные населенные пункты включены в список находящихся на линии разграничения.