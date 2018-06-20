Ереван, 20 июня, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении ответило на заявление министра обороны Азербайджана Закира Гасанова о якобы зафиксированных успехах на границе Нахичевана с Арменией. В связи с этим пресс-секретарь минобороны Армении «поздравил» Гасанова с «освобождением» на территории Азербайджана.

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«Поздравляем Закира Гасанова с «освобождением» десятков тысяч километров земель на собственной территории. Констатируем лишь один факт: деятельность азербайджанских земледельцев и пастухов, которая на протяжении примерно 25 лет была безопасной, отныне благодаря «освободителю» Гасанову оказалась под угрозой, подчеркиваю, благодаря министру-освободителю азербайджанской армии», — писал на своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Официальный Баку в последнее время сообщает о якобы освобождённых территориях на границе Нахичеванской автономной Республики Азербайджана с Арменией. Армянская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что в Нахичеване осуществляются инженерные работы исключительно на территории Азербайджана.