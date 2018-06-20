Москва, 20 июня, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту вкладчиков, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Андрей Палкин и Иван Белеков, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Предлагается установить срок для заключения банковского счета, а также обязать банки предоставлять письменный мотивированный отказ в открытии счета с указанием, что он может быть обжалован в суде. Срок для заключения договора предлагается установить по аналогии со сроком для регистрации учреждаемого юридического лица — три рабочих дня. Кроме того, авторы намерены сократить срок выдачи денежных средств при расторжении договора банковского счета, с существующих семи дней до одного дня, следующего за днем предоставления письменного заявления клиента.

«Принятие данной новеллы устранит имеющийся правовой пробел: с момента подачи заявления о закрытии счета, банковский счет считается закрытым, а банк вправе продолжать пользоваться денежными средствами клиента и обогащаться без какого либо возмещения клиенту, что противоречит принципам гражданского законодательства РФ», — указали парламентарии.