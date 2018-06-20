Москва, 20 июня, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Большая часть населения России не очень активно пользовалась той категорией товаров и услуг, которые предоставлялись европейскими государствами, и поэтому не почувствовала негативного эффекта от санкций, считает ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян. Об этом она 20 июня заявила корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого ВЦИОМ. Социологическое исследование показало: 67% респондентов не ощутили на себе влияния западных санкций.

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«Большая часть населения не столь активно пользовалась той категорией продукции и услуг, которые предоставлялись европейскими государствами, — заметила Мигранян. — Кроме того, достаточно быстро произошло вполне адекватное импортозамещение, а рост цен, которым пугали в 2014—2015 годах, был обусловлен не изменением страны происхождения товаров, а изменением волатильности рублёвой зоны. В данном случае прямой привязки к фактору санкций у населения не возникало. Наложение множества экономических параметров создало ощущение минимального влияния санкций на уровень жизни населения. Если же говорить о среднем классе, который в большей степени был ориентирован на продукцию, производимую европейскими государствами, — например, дорогостоящие сыры, мясные изделия — то в данном контексте никакого дикого отсутствия и дефицита по этим группам товаров тоже не возникало. Эта продукция так или иначе попадала на российские рынки и достаточно быстро и эффективно была замещена в том числе и созданием собственных производств. Что касается элитного слоя товаров, то он остаётся доступным ограниченному количеству потребителей, и ценовой фактор здесь не имеет определяющего значения».

Напомним, как сообщало 20 июня ИА REGNUM, результаты опроса проведённого ВЦИОМ, показали: большинство жителей России (57%) интересуются новостями о санкциях стран Запада и США против России и контрсанкциях. Кроме того, 67% опрошенных не ощутили на себе влияние санкций. Негативные последствия отметили лишь 24% опрошенных. В том, что российские власти должны и дальше проводить намеченную внешнюю политику, не обращая внимания на санкции, убеждены 73% граждан РФ.

Отметим также, что жители России в целом считают «пострадавшей» от санкций стороной те страны, которые ввели санкции против России.